На Волыни в поле приземлился на аэроплане заблудившийся 19-летний поляк

В селе Любохины Старовыживского района Волынской области приземлился на аэроплане гражданин Польши.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВС Украины в Волынской области, аэроплан приземлился на поле. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что 19-летний гражданин Польши, который проживает в Варшаве и учится в Военно-технической академии имени Ярослава Домбровского, уже два года является членом Варшавского аэроклуба. Во время очередного полета парень пробыл в небе около 5-6 часов и заблудился, поэтому осуществил посадку на поле, вышел из аэроплана и пошел искать помощь.

При себе поляк имел студенческий билет и водительские права, при помощи которых была установлена его личность, после чего извещены представители Варшавского аэроклуба о том, что один из его членов незаконно пересек границу.

Поляк уже передан пограничникам. Решается вопрос о его передаче в Польшу. За аэропланом, который стоит 30 тысяч евро, в Украину прибыли члены Варшавского аэроклуба.