Азаров: в 2011 году в Украине необходимо построить 1500 км дорог

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подчеркивает, что в 2011 году в Украине необходимо построить 1500 километров дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге после открытия нового участка автодороги в обход поселка Бабанка в Черкасской области.

«В области дорожного строительства перед нами большие задачи стоят, и мы видим дорожное строительство, как один из механизмов ускоренного развития страны», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что выделение денег на дорожное строительство способствует развитию производства в смежных отраслях экономики. «Поэтому та программа, которую Президент перед нами ставит, 1,5 тысячи километров, я думаю, что мы ее в этом году должны решить», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что в следующем году темпы дорожного строительства в Украине должны наращиваться. В частности, по словам премьера, объемы строительства дорог в следующем году могут вырасти до 2-4 тыс. километров.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году в Украине было открыто движение автомобильного транспорта на построенных и отремонтированных участках дорог общей протяженностью 973 км, что почти в 10 раз больше, чем в 2009 году.

Напомним, по словам вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА, строительство всех дорог, которые ведут к границе Украины, гарантировано будет профинансировано из Государственного бюджета Украины до Евро-2012. Финансирование строительства и реконструкции дорог немежгосударственного значения будет проходить после чемпионата.