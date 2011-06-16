В Киеве планируют построить подводный тоннель с выходом на левый берег

Главный архитектор Киева Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК заявляет о намерении построить в столице подводный тоннель с выходом на левый берег в Бориспольском направлении.

Об этом С.ЦЕЛОВАЛЬНИК сказал в интервью газете "Сегодня" (№ 129 от 16 июня), отвечая на вопрос о выборе для строительства в Киеве международных деловых центров.

"Считаю, что общая территория Княжего Затона - наиболее благоприятная зона. Там есть две станции метро, магистраль на Борисполь, красивые виды на правый берег. Другая площадка - возле озера Вырлица, вдоль проспекта Бажана. Третья - возле нового Дарницкого моста, рядом с Княжим Затоном. Затем левобережный центр возле ул. Луначарского, но там очень мало места. Но сам центр левого берега можно развивать. На правом берегу - это ВДНХ. Здесь есть возможность по ул. Заболотного выехать к левому берегу. Тем более, мы скоро начнем строить подводный тоннель с выходом на левый берег в Бориспольском направлении. Сюда же дотянут метро, есть одесское направление. Последняя площадка - аэропорт в Жулянах. Там можно также найти место под бизнес-центры", - сказал С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.