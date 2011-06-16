Компания «DіaWest - Комп’ютерний світ» планирует в этом году увеличить оборот на 25% по сравнению с 2010 годом – до 251 млн. грн. Об этом говорится в сообщении компании, которым располагает УНИАН.

Сообщается, что в 2010 году оборот компании составил 201 млн. грн., а в 2011 году компания планирует достичь показателя в 251 млн. грн.

Кроме того, отмечается, что планируется расширение сети магазинов с 63 магазинов в 46 регионах Украины в 2010 году до 70 магазинов в 50 регионах в этом году.

Справка УНИАН. Компания DіaWest имеет сеть магазинов по продаже компьютерной техники «DіaWest - Комп’ютерний світ».