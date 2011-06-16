Перевозки пассажиров в Украине за 5 месяцев выросли на 3,4%

За январь-май 2011 г. услугами пассажирского транспорта в Украине воспользовались 2,9 млрд. пассажиров, что на 3,4% больше, чем за январь-май 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Выполненная пассажирская работа выросла на 3,4% и составила 51,1 млрд. пасс./км.

В частности, железнодорожным транспортом за январь-май 2011 г. отправлено 172,7 млн. пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 0,1% больше, чем за январь-май 2010 г. На Одесской железной дороге отправление пассажиров выросло на 1,6%, Львовской - на 1,8%, Юго-Западной - на 0,7% и Южной - на 0,1%. Отправление пассажиров уменьшилось на Донецкой железной дороге на 1,5% и Приднепровской - на 0,6%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 1,5 млрд. пассажиров, что на 0,2% меньше чем в январе-мае 2010 г. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшилась на 8%.

Перевозки водным транспортом выросли на 13,4% - до 2,4 млн. пасс. При этом перевозки пассажиров морским транспортом сравнительно с январем-маем 2010 г. выросли на 14,0%. Предприятия Севастополя, которые выполнили 91,7% общих объемов морских перевозок пассажиров, увеличили перевозку пассажиров на 13,4%.

Заграничные морские перевозки пассажиров выросли на 21,5% по сравнению с январем-маем 2010 г. Предприятия Автономной Республики Крым, которые выполняют почти все морские заграничные перевозки (97,2%), увеличили перевозку пассажиров в январе-мае на 22,4%.

Кроме того, авиационным транспортом перевезено 2,3 млн. пассажиров, что на 24,7% больше, чем за 5 месяцев 2010 г.

Также за январь-май 2011г. городским электротранспортом перевезено 1,2 млрд. пассажиров, что на 8,8% больше сравнительно с январем-маем 2010 г.

Справка УНИАН. За I квартал 2011 г. услугами пассажирского транспорта в Украине воспользовались 1,7 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 28,7 млрд. пасс./км, что соответственно на 2,4% и на 3,6% больше, чем за январь-март 2010 г. Перевозки пассажиров в Украине в 2010 г. снизились на 6% - до 6,8 млрд. человек.