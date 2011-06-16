Клиенты «Укрзализныци» получили 70 ключей электронной цифровой подписи

Клиенты-грузоотправители «Укрзализныци» активно готовятся к внедрению электронного документооборота при перевозке грузов железными дорогами во внутреннем сообщении, и с начала июня уже получили 70 сертификатов на право использования ключа электронной цифровой подписи.

Об этом УНИАН сообщил пресс-центр «Укрзализныци».

Как напоминают в ведомстве, до введения электронного документооборота (перехода с бумажных перевозочных документов на электронное их оформление с наложением электронной цифровой подписи) осталось 2 недели.

Как отмечается в сообщении, электронный документооборот повысит оперативность оформления перевозочных документов и уменьшит время простоя вагонов. С его введением клиенты, которые на сегодня вынуждены оформлять ряд бумажных документов на станциях, дирекциях, управлениях железных дорог и расчетных центрах, будут гораздо меньше контактировать с работниками железных дорог. Они смогут со своего рабочего места отслеживать перевозочный документ, который прошел уже несколько стадий оформления, вносить свои данные и направлять дальше за несколько минут.

Как отмечают в ведомстве, отказ от бланков строгой отчетности, защищенных голограммами, значительно ускоряет процесс документооборота. Роль защитного элемента в электронных накладных будет играть электронная подпись, которую клиенты смогут получить как в главном электронно-вычислительном центре «Укрзализныци», так и в других центрах сертификации ключей.

Справка УНИАН. Клиент может обратиться за получением личного ключа в «Укрзализныцю» или один из региональных пунктов регистрации ключей.

Адреса для получения личных электронных ключей для клиентов УЗ:

Главный пункт регистрации, г. Киев, ул. И. Франко, 21, т. (044) 465-39-03, 465-39-05;

Пункт регистрации ЮЖД, г. Харьков, ул. Красноармейская, 15, т. (057) 724-43-46, 724-37-91;

Пункт регистрации Донецкой железной дороги, г. Донецк, бул. Пушкина, 11, т. (062) 319-56-04, 319-74-60;

Пункт регистрации Львовской железной дороги, г. Львов, ул. Гоголя, 1, т. (032) 226-30-47, 226-27-40;

Пункт регистрации Приднепровской железной дороги, г. Днепропетровск, пр. Карла Маркса, 108, т. (0562) 36-35-47;

Пункт регистрации Одесской железной дороги, г. Одесса, ул. Среднефонтанская, 23, т. (048) 727-08-33.

Обращаем внимание, что для записи сформированного личного ключа клиент должен иметь при себе собственный носитель информации - стандартный флэш-накопитель.