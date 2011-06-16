Российская лоу-кост компания "Авианова" открыла рейс "Москва-Симферополь"

Российская авиакомпания "Авианова, специализирующая на бюджетных пассажирских авиаперевозках внутри РФ, сегодня совершила свой первый международный полет, открыв рейс по маршруту "Москва - Симферополь".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом управляющий директор "Авиановы" Эндрю ПАЙН сообщил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

"Для нас сегодня исторический момент - мы впервые пересекли границу Российской Федерации. У нас есть планы дальнейшего развития международной сети", - сказал Э.ПАЙН.

Полеты в Симферополь будут выполняться четыре раза в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

"Я уверен, что через год у нас увеличится количество рейсов из Москвы в Симферополь и будет больше рейсов из других городов России в Симферополь", - заявил Э.ПАЙН.

Он не исключил, что откроются рейсы в Симферополь из Санкт-Петербурга, Ростова.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Авианова", работающая менее двух лет, базируется в аэропорту "Шереметьево" в Москве и в Краснодаре. Компания осуществляет порядка 400 рейсов в неделю на шести самолетах Airbus A320.