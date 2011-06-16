Эксперт: продажи ПК в этом году вырастут на 10-15%, ноутбуков – на 30-40%

В текущем году объем продаж персональных компьютеров вырастет на 10-15% (в абсолютном значении), а ноутбуков – на 30-40%у. Такой прогноз УНИАН сообщили в группе компаний «DiaWest - Комп’ютерний світ».

«Основное влияние на эти показатели будет оказывать индекс потребительского настроения», - отмечают в компании.

Также в компании прогнозируют уменьшение средней цены на ноутбуки с 5,163 тыс. грн. в 2010 году до 4,488 тыс. грн. в 2011 году.

При этом в компании отмечают возобновление кредитования покупки техники. «До 2008 года в нашей сети магазинов 50% товаров предоставлялось в кредит, но во время кризиса эта цифра упала до 0%. В этом году мы наблюдаем рост до 15-20%. Сегодня еще есть потенциал кредитных предложений от банков, а также полностью не удовлетворен спрос потребителей на технику», - отмечают в компании.

Справка УНИАН. Компания DіaWest имеет сеть магазинов по продаже компьютерной техники «DіaWest - Комп’ютерний світ».