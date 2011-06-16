Производство легковых авто в Украине увеличилось на 74%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-мае т.г. увеличилось на 74,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 37,1 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство автобусов в Украине в январе-мае т.г. увеличилось на 23,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 1 097 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 43,0% – до 1 137 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 14,6%, по сравнению с 2009 годом, до 75,3 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2010 году увеличилось на 80,6%, по сравнению с 2009 годом, до 2 674 штук, а производство грузовых автомобилей увеличилось на 93,7% – до 4 853 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО», Корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», Группа компаний «АИС», Корпорация «Эталон» и др.