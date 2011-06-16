«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» и «БиМобайл» создают один из крупнейших в Украине ЦОД

Компания «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» (S&T Ukraine) спроектировала один из крупнейших центров обработки данных (ЦОД) в Украине для ООО «БиМобайл. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании S&T Ukraine.

Проект центра обработки данных компании «БиМобайл» основан на самых современных технологиях и решениях и соответствует требованиям стандарта TIA/EIA-942. При создании ЦОД используется оборудование ведущих мировых производителей: APC, FG Wilson, Emerson и многих других.

Общая площадь первой очереди инфраструктуры ЦОД, уже введенной в эксплуатацию, составляет более 1000 кв. м., с перспективой развития до 4000 кв. м. Общая площадь ЦОД достигнет 7000 кв. м.

Справка УНИАН. «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» является одним из лидирующих системных интеграторов страны, занимает ведущие позиции в Украине в области проектирования и внедрения корпоративных интегрированных информационных систем, сложных сетевых и телекоммуникационных решений. Компания образована в 1993 году.

«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» входит в группу компаний S&T CIS, образованную в результате реструктуризации международной корпорации S&T System Integration & Technology Distribution AG (S&T AG), и являющуюся ее частью. В состав группы входят S&T Russia, S&T Ukraine, S&T Moldova, S&T Kazakhstan и S&T Kyrgyzstan.