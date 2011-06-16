НКРС выдала лицензии 8 операторам в сфере телекоммуникаций

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о выдаче 6 лицензий на осуществление услуг в сфере телекоммуникаций и 2 лицензии на пользование радиочастотным ресурсом (РЧР).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

НКРС также переоформила шесть лицензий и продлила срок действия пяти лицензий на предоставление услуг телефонной связи. Выдано 15 копий лицензий и аннулирована одна лицензия на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи. Два оператора получили лицензии на пользование РЧР и один - лицензии для цифровой сотовой радиосвязи CDMA-800.

Комиссия приняла решение о выдаче лицензий на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телесетей в г.Каменец-Подольский Хмельницкой области ПП «Релком-Подилля», в г. Мирогород Полтавской области – ПРАТ лечебно-оздоровительных заведений «Миргородкурорт», на территории Сумской области – ООО «СИТБ», в г. Селидово Донецкой области – ООО «Антарес», в г. Словянск Донецкой области – ООО «Славтелеком» и в г. Яворов Львовской области – физическому лицу-предпринимателю Подолюху М.Д.

ЧП «Строительство телефонных сетей» выдана лицензия на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи в сельской местности на территории Васильковского района Киевской области. ООО "ДТЕК Добропиллявугилля" получило лицензию на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети до 10 000 номеров на территории Донецкой области.

В связи с созданием новых филиалов выдано 12 копий лицензий на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети свыше 10 000 номеров с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи ПРАТ «Фарлеп - Инвест» и три копии лицензий ПАТ «Подольская телефонная компания «Мител».

Комиссия аннулировала лицензии ООО Компания «Конкордия» на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи на территории Херсона и Херсонской области.

Лицензию на пользование радиочастотным ресурсом для широкополосного радиодоступа на территории Севастополя получило ООО «СВ - 3» а на территории Полтавской области - ОАО «Полтавский Горно-обогатительный комбинат».

Победитель тендеров на пользование РЧР для CDMA – 800 получил лицензии

НКРС по результатам тендеров, которые состоялись 10 июня, принято решение относительно выдачи лицензий ПРАО «Телесистемы Украины» на дополнительную полосу радиочастот для цифровой сотовой радиосвязи стандарта CDMA - 800 сроком до 01.01.2016 г. на территории Сумской, Черкасской и Черновицкой областей.