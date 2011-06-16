Завершается процесс объединения «Киевстар» и «Beeline-Украина»

Завершается процесс объединения мультисервисного оператора «Киевстар» - сегодня уже объединены все функции «Киевстар» и «Beeline-Украина», кроме финансовой и IT.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Киевстар».

Процесс объединения телекомоператоров «Киевстар» и «Beeline-Украина» начался в октябре 2010 года. В настоящее время объединенный «Киевстар» уже обслуживает клиентов обоих операторов в единой сети, предлагает клиентам единые тарифы, комплексные предложения и решения для мобильной связи, а также фиксированного Интернет-доступа.

Для присоединения клиентов мобильной связи «Beeline-Украина» к сети «Киевстар» 22 ноября 2010 г. был внедрен национальный роуминг. Сейчас сетью «Киевстар» в роуминге уже пользуются более 1 млн. абонентов, благодаря чему оптимизирован ресурс базовых станций. Начат процесс объединения технологических сетей и IT-платформ. Завершена миграция клиентов фиксированного Интернет-доступа «Beeline-Украина» на IT-решения «Киевстар».

Объединенный оператор предоставляет услуги мобильной связи и фиксированного Интернета – под единым брендом «Киевстар», услуги для бизнеса – под саббрендом «Киевстар Бизнес». Клиенты «Киевстар» также получили широкополосный доступ в Интернет на базе технологии FTTB, охватывающий уже 55 городов Украины.

Как отметил Игорь ЛИТОВЧЕНКО, президент «Киевстар», глава бизнес-единицы «Украина» компании «VimpelCom Ltd», интеграция двух бизнесов осуществляется согласно плану. Он выразил удовлетворение ходом и результатами объединения. По данным И.ЛИТОВЧЕНКО, сегодня клиентская база стабильна, эффект синергии за 2010 г. составил 52 млн.долл. По его словам, следующими шагами в объединении являются: дальнейшее введение и развитие комплексных услуг мобильной и фиксированной связи, создание единых IT-систем поддержки бизнеса и укрепления целостной корпоративной культуры.

Комментируя итоги объединения, Александр ИЗОСИМОВ, президент и генеральный директор «VimpelCom Ltd» отметил, что «синергетический эффект, который мы видим в Украине, превышает наши прогнозы и обещания, которые были даны рынку». Это, по его мнению, подтверждает, что соглашение об объединении «VimpelCom Ltd» с «Киевстар» «было абсолютно верным стратегическим решением».

Справка УНИАН. VimpelCom - одна из наибольших всемирных групп объединенных операторов услуг телекоммуникаций, предлагающих широкий спектр услуг в России, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, Намибии, Центрально Африканской Республике, Италии и имеет пакет акций акционерного капитала в Globalive Wireless Canada (“Wind Mobile”). В зоне действия оператора проживают 843 миллиона человек.

В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

«Киевстар» – лидер на рынке мобильной связи и мобильного Интернета. Сеть мобильной связи АО «Киевстар» охватывает все крупные и малые города Украины, а также свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий «Beeline-Украина» – опытный участник рынка услуг фиксированной связи для бизнеса и широкополосного доступа на базе FTTB. Бизнес-единица «Украина» VimpelCom Ltd. предоставляет телекоммуникационные услуги под брендами «Киевстар», djuice и «Киевстар Бизнес».