«Датагруп» будет оказывать услуги спутниковой связи на базе спутника Ka-Sat

Компания «Датагруп» выводит новый продукт на рынок спутниковой связи Украины на базе спутника Ka-Sat спутникового оператора Eutelsat Communications.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, в начале июня текущего года спутниковый оператор Eutelsat Communications анонсировал ввод в эксплуатацию нового спутника Ka-Sat. Основная функция Ka-Sat - обеспечить широкополосный доступ к сети Интернет по конкурентоспособной цене - Ka-Sat — единственный европейский спутник, пропускная способность которого составляет 70 Гбит/с, что в десятки раз превышает существующие технологии. Для массового пользователя Ka-Sat позволяет осуществить доступ к всемирной сети на скорости 10 Мбит/с с входящим каналом и 4 Мбит/с с исходящим. В сегменте профессиональной передачи данных клиентам может быть предоставлен канал со скоростью доступа до 50 Мбит/с.

На базе Ka-Sat компания Skylogic, филиал Eutelsat, запустила услугу широкополосного доступа Tooway. Сегодня эта услуга доступна в 26 странах Европы.

На территории Украины приоритетно продвижением Tooway будет заниматься компания «Датагруп».

Как отметил генеральный директор «Датагруп» Александр ДАНЧЕНКО, запуск спутника нового поколения Ka-Sat позволит предложить конечному пользователю полноценную услугу Интернет. По скорости Tooway будет соизмерим с классическими наземными технологиями.

«Запуск Tooway также позволит Украине преодолеть так называемое „Интернет-неравенство“ между городами и отдаленными населенными пунктами», - отметил он.

На базе услуги Tooway также будет реализовываться социальный проект «Школьный Интернет». В сентябре прошлого года Киевская областная государственная администрация выступила инициатором проекта по подключению к сети Интернет школ Киевской области. Поскольку большинство учебных заведений находятся удаленно от основных узлов связи, подключение происходит при помощи спутниковых технологий.

Справка УНИАН. "Датагруп" образована 10 лет назад. Абонентская база насчитывает более 100 тыс. абонентов широкополосного доступа в Интернет и 110 тысячи телефонных абонентов. Протяженность собственной волоконно-оптической магистральной DWDM-сети составляет почти 11 тыс. км. Доля рынка компании в сегменте профессиональной передачи данных составляет 30%, в сегменте спутниковой VSAT связи в Украине - 64%. Согласно предварительной финансовой отчетности, прибыль компании «Датагруп» в 2010 году составила 16,3 млн грн, чистый доход (без НДС) - 409 млн грн (393,2 млн грн — в 2009 году).