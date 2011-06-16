Все финансовые планы подготовки к Евро-2012 выполняются - «Укрзализныця»

Все финансовые планы подготовки к Евро-2012 выполняются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель генерального директора «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО.

Как напомнил он, в соответствии с госпрограммой подготовки к Евро-2012 в Украине, по «Укрзализныце» предусмотрено финансирование в размере около 18 млрд. грн., из них бюджетных средств - около 2,4 млрд. грн.

«На сегодняшний день запланировано финансирование на 2011 год в размере 7,7 млрд. грн., уже использовано около 2 млрд. грн., в т.ч. частично и из Госбюджета», - сообщил он.

Как отметил Л.ЛОБОЙКО, «Укрзализныця» начала работу над новым графиком движения поездов на 2012-2013 гг. с учетом проведения Евро-2012 в Украине.

«Вопрос стоит под контролем генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА, и фактически с сегодняшнего дня началась работа над разработкой нового графика движения поездов на 2012-2013 гг. с учетом проведения Чемпионата Евро-2012 в Украине, с учетом того, что будут эксплуатироваться скоростные поезда Hyundai», - сказал он.

Как напомнил Л.ЛОБОЙКО, из десяти поездов по контракту поставки шесть будут работать уже перед Евро-2012 и во время проведения чемпионата.

Л.ЛОБОЙКО также сообщил, что к чемпионату также будут поставлены два двухэтажных поезда «Шкода». Он отметил, что после того, как пройдет жеребьевка участников чемпионата, станет более ясной ситуация, из каких стран ожидать болельщиков.

По словам замгендиректора, при потребности для перевозок болельщиков будут привлекаться и «ночные» поезда «Укрзализныци», рельсовые автобусы. В случае заявок могут привлекаться и вагоны-салоны. Также ведомство может обеспечить перевозку автомобилей на автомобилевозах.

Как напомнил он, сейчас ведется работа над тем, чтобы продавать билеты не за 45, а за 90 суток до отправления поезда, ведется работа на железнодорожных вокзалах, модернизируется инфраструктура дорога, проводится обучение работников. По словам Л.ЛОБОЙКО, ведомство также намерено сделать на своем сайте раздел, относящийся к Евро-2012. При этом раздел по продаже билетов на поезда будет сделан также на английском языке для удобства болельщиков из других стран.