В Украине перевозка грузов в январе-мае выросла на 11%

За январь-май 2011 г. предприятиями транспорта перевезено 331,5 млн. тонн грузов, что на 11,0% больше, чем за январь-май 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Грузооборот вырос на 8,9% и составил 176,1 млрд.ткм.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 13,0%, - до 97,1 млрд. ткм. На Юго-Западной железной дороге грузооборот вырос на 17,5%, Львовской - на 16,8%, Одесской - на 14,3%, Южной - на 12,3%, Приднепровской - на 10,4%, Донецкой - на 7%. Увеличение грузооборота состоялось также на морском транспорте (на 8,4%), трубопроводном (на 5,2%), автомобильном (на 2,5%). Грузооборот речного транспорта уменьшился на 22,5%, авиационного - на 1,4%.

Перевозка грузов железными дорогами сравнительно с январем-маем 2010 г. выросла на 9,9% - до 186,6 млн. тонн, в т.ч. отправление грузов - на 9,9%. Отправление грузов выросло на ЮЗЖД на 26,3%, Львовской - на 25,0%, Одесской - на 19,4%, Донецкой - на 8,6%, Приднепровской - на 5,3%, Южной дороге - на 3,3%.

В частности, отправка химических и минеральных удобрений увеличилась на 44,4%, строительных материалов - на 31,1%, лесных грузов - на 12,4%, цемента - на 8,3%, каменного угля - на 8,0%, железной и марганцевой руды - на 5,6%, черных металлов - на 5,4%, кокса - на 2,7%, нефти и нефтепродуктов - на 2,4%, лома черных металлов - на 1,5%. Отправление зерна и продуктов помола снизилось на 8%.

Отечественный морской и речной торговый флот выполнил перевозку грузов в объеме 3,2 млн. т, что на 0,8% больше, чем за январь-май 2010 г. Перевозки грузов предприятиями речного транспорта сравнительно с январем-маем 2010 г. выросли на 2,1%, морского транспорта - уменьшились на 0,6%. Заграничные перевозки грузов речным транспортом сократились на 17,4%, морским - на 1,1%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и ​​на промышленных причалах (морских и речных) вырос на 1,9% и составил 64,8 млн. т. Переработка транзитных грузов увеличилась на 8,8%, внутреннего сообщения - на 60,4%. Переработка экспортных грузов сократилась на 3,5%, импортных - на 0,2%. Количество обработанных судов - заграничных и инфрахт - сократилось на 2,7% - до 6,8 тыс. ед.

Предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за январь-май 2011г. перевезено 66,7 млн.т грузов, что на 21,7% больше, чем за январь-май 2010 г., и выполнен грузооборот в объеме 14,9 млрд. ткм, который вырос на 2,5%.

Кроме того, за 5 месяцев 2011г. авиационным транспортом перевезено 36,2 тыс.т грузов, что на 7,9% больше, чем за январь-май 2010 г. Грузооборот авиационного транспорта составил 149,0 млн.ткм, что на 1,4% меньше, чем за январь-май 2010 г.

Магистральными трубопроводами в январе-мае транспортировано 75,0 млн.т грузов, что на 6,1% больше.

Справка УНИАН. За I квартал 2011 г. предприятия транспорта в Украине перевезли 194,7 млн. т грузов, что на 12,5% больше, чем за январь-март 2010 г.

За 2010 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 755,3 млн. тонн грузов, что на 8,5% больше, чем за 2009 г.

В 2009 году предприятия транспорта Украины перевезли 695,7 млн. тонн грузов, что составляет 78,1% от объема перевозок грузов за 2008 год. Грузооборот в 2009 году составил 380 млрд. т/км – 77,5% от объема 2008 года. За 2008 год предприятия транспорта Украины перевезли 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем в 2007 году.