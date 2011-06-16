В январе-мае на ДЖД повреждено вагонов на 1,7 млн. грн.

За пять месяцев текущего года из-за нарушения технических условий при выполнении грузовых операций и правил эксплуатации при маневровой и поездной работе донецкие железнодорожники обнаружили 444 случая повреждений грузовых вагонов, что на 55 единиц больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД, предъявленная сумма ущерба обошлась промышленникам Донбасса в 1 млн. 706 тыс. гривен, что на 939 тыс. гривен больше, чем за соответствующий период прошлого года.

По мнению специалистов Донецкой железной дороги, для предотвращения повреждения вагонов при грузовых операциях, необходимо осуществить комплекс мероприятий. В частности, грузовладельцам и грузополучателям нужно переоснастить грузовые фронты современными средствами механизированной выгрузки, к которым относятся строительство эстакад, установление вагоноопрокидывателей, применение современных кранов-манипуляторов и т.п. Также железнодорожники инициируют введение жесткой специализации портов с предоставлением преимущества предприятиям, которые применяют более прогрессивные методы проведения грузовых работ и усиление ответственности за повреждение вагонов, и в первую очередь через экономическую составляющую.

Как отмечает ДЖД, отношение к вагону со стороны смежников снижает погрузочные ресурсы ДЖД, а это не только дефицит подвижного состава, но и серьезные недополучения средств. Поэтому железнодорожники настаивают на ужесточении требований к «вредителям», которые должны возмещать не только стоимость ремонта, но и упущенную выгоду за неработающий вагон. Отмечается, что на ремонт битого подвижного состава уходит 5-6 дней: это доставка, отцепка/прицепка, затраты на работу тепловоза и прочее.

Железнодорожники уверены, если промышленные предприятия будут платить больше, это будет способствовать лучшему отношению к государственной собственности.