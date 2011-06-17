В Херсонской области грузоперевозки выросли на 22,6%, пассажироперевозки - сократились на 10,2%

В Херсонской области в январе-мае текущего года по сравнению с показателями за аналогичный период 2010 года грузовые перевозки выросли на 22,6%, а пассажироперевозки - сократились на 10,2%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, за указанный период 2011 г. предприятиями транспорта перевезено 4,028 млн. тонн грузов, а пассажирским транспортом - 43,968 млн. пассажиров.

При этом, в январе-мае т.г. по сравнению с январем-маем 2010 года грузооборот увеличился на 9,1% и составил 2,04 млрд. т/км. Увеличение грузооборота состоялось на водном транспорте (на 55,2%), автомобильном (на 31,7%), железнодорожном (на 4,6%).

Пассажирооборот в январе-мае т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. вырос на 2,3% и составил 1,228 млрд. пасс./км. Увеличение пассажирооборота состоялось железнодорожном транспорте (на 11,4%) и автомобильном (на 4,6%).