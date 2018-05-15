"Таких масштабных преобразований Южная еще не знала"

Начальник Южной железной дороги Виктор Остапчук - личность, известная не только на родной Харьковщине. Герой Украины, кавалер орденов «За заслуги» III степени и князя Ярослава Мудрого V степени, а также российского Ордена Дружбы, заслуженный работник транспорта Украины, дважды почетный железнодорожник, кандидат технических наук, лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры, почётный гражданин Харькова и Харьковской области - это далеко не полный список регалий, которыми обладает этот незаурядный человек.

В интервью УНИАН Виктор Николаевич рассказал о подготовке к Евро-2012, запуске 2-х этажных поездов, борьбе с дефицитом подвижного состава и многочисленных культурных проектах Южной дороги

- Сейчас главное задание для Южной и других дорог - вовремя сдать объекты к Евро-2012, закупить подвижной состав и проч.

- В подготовке к чемпионату Европы нашей дороге отводится одна из ключевых ролей, в том числе в организации скоростного движения между Киевом, Харьковом и Донецком. Для этого надо закончить модернизацию инфраструктуры направления Гребенка — Полтава — Красноград — Лозовая и участка Полтава-Кременчуг (на который будут отклоняться грузовые поезда), включая электрификацию участка от Малой Перещепинской до Кременчуга. А также закупить принципиально новый для Украины скоростной подвижной состав.

Надо сказать, что настолько масштабных преобразований, причем в сжатые до предела сроки, как в нынешнем году, наша дорога ещё не знала. Сегодняшняя инфраструктура, технические условия и инструкции предусматривают движение со скоростью до 140 км/ час. То есть переход на скорость 160 км/час — это уже совершенно иной уровень технического развития, для которого необходимо модернизировать всю инфраструктуру — от стрелочных переводов до контактной сети.

Чтобы Вы осознали сложность и масштабность работ, которые ведутся, к примеру, только на участке Полтава — Красноград — Лозовая, назову несколько цифр. В этом году на указанном направлении необходимо электрифицировать 176 км пути, модернизировать - 73 км; выполнить усиленный капремонт 10 км пути, средний –36,8 км, переоборудовать 9 неохраняемых переездов в охраняемые, установить более 5-ти тысяч железобетонных опор контактной сети, металлических консолей, кронштейнов и других конструкций, раскатать около 300 км несущего троса и контактного провода и т.д. Для надежного энергоснабжения также предстоит построить три новых тяговых подстанции: ТП Карловка, ТП Красноград и ТП Сахновщина. Для сравнения: за весь предыдущий период деятельности дороги в составе Укрзализныци было построено лишь 2 стационарные ТП - Полтава и Ромодан.

- ЮЖД одной из первых запустила ускоренные пассажирские поезда. Как дальше будет развиваться это направление, что будет со «Столичным экспрессом»?

- Для скоростного движения, кроме модернизации инфраструктуры, необходим современный подвижной состав. В ноябре-декабре на дорогу поступит новый пассажирский поезд производства Крюковского вагоностроительного завода. Он будет состоять из девяти вагонов разных классов и вмещать 726 пассажиров («Столичные экспрессы», тоже состоящие из девяти вагонов, максимально перевозят 519-511 пассажиров).

Аналогов такого поезда в Украине нет. Кузова вагонов изготовлены из нержавеющей стали и рассчитаны на 50 лет эксплуатации с минимальными затратами на ремонт. В окнах впервые используются энергосберегающие стеклопакеты, в вагонах установлены микроклиматические установки, которые в автоматическом режиме обеспечат поддержание заданной температуры и т.д. Эти поезда планируется задействовать на линии Харьков – Донецк – Днепропетровск – Харьков уже в 2012/2013 гг.

Также дорогой будут приобретены современные скоростные двухсистемные электропоезда фирмы «Хюндай» для направления Харьков – Киев. Они будут ходить три раза в сутки вместо курсирующих в настоящее время два раза в сутки «Столичных экспрессов». На период проведения Евро-2012 при увеличении пассажиропотока эти электропоезда также планируется задействовать на линиях Харьков – Донецк и Харьков – Днепропетровск.

Вагоны, в настоящее время курсирующие в «Столичных экспрессах», будут использованы в дневных поездах Крымского направления. Впрочем, всё это – предварительные прикидки.

- Расскажите об одной из необычных инициатив дороги – закупке двухэтажных поездов. На каких маршрутах они будут задействованы, есть ли перспектива их выпуска в Украине?

- В конце прошлого года ЮЖД и АО «Шкода Вагонка» (Чехия) подписали контракт на поставку двух двухэтажных межрегиональных двухсистемных шестивагонных электропоездов. Их поставка запланирована на март - апрель 2012 года.

Поводом для приобретения такого подвижного состава стал не только положительный опыт эксплуатации на железных дорогах Чехии, Словакии, Литвы, давние дружественные отношения со «Шкодой», но и потребность в обновлении подвижного состава, способного обеспечить межрегиональные пассажирские перевозки и беспересадочное курсирование пассажиров на участках с разными типами электропитания.

В декабре группа специалистов из числа локомотивных бригад поедет в Чехию для обучения на территории предприятия «Шкода Вагонка». Обучение будет проходить и у нас на дороге с участием чешских специалистов.

Вопрос о производстве двухэтажных электропоездов в Украине пока не поднимался.

- Будут ли реализованы другие проекты с чехами, в частности, СП по производству рельсовых автобусов, инвестирование в Изюмский тепловозоремонтный завод?

- Планом капитальных вложений на 2011 год предусмотрен капитальный ремонт с продлением срока службы тепловоза ТЭП-70 на Изюмском тепловозоремонтном заводе на сумму 5, 83 млн.грн. (средства «УЗ»). Соответствующий трёхсторонний договор с предприятием уже заключен.

Также, согласно плану капитального ремонта основных фондов на 2011 год в части узлов, агрегатов и линейного оборудования тягового подвижного состава, ожидается заключение соответствующих договоров с Изюмским ТРЗ на сумму 3,3 млн. грн. Тендер был проведен седьмого июня.

- Как Южная дорога решает вопрос дефицита подвижного состава?

- На сегодня более 80% вагонов Укрзализныци исчерпали свой ресурс, более 30 тысячам продлен срок эксплуатации. Имеющийся парк грузовых вагонов обеспечивает потребность в грузовых перевозках всего на 89% с учетом того, что почти треть грузов перевозится в инвентарных вагонах стран СНГ и собственных вагонах.

Мы разработали ряд мероприятий, одним из которых является использование под погрузку сыпучих строительных грузов, руды и промышленного сырья альтернативного подвижного состава. В прошлом году под погрузку руды и строительных грузов, в частности, было использовано более 37,6 тысячи альтернативных вагонов (минераловозов, цементовозов, обрезных крытых вагонов и платформ с наращенными бортами), что более чем в 2 раза превышает уровень 2009 года.

В текущем году дорога продолжает использовать альтернативный подвижной состав. Так, за 5 месяцев 2011 года в погрузке руды его использование заняло 26,4%, (на 6,6 тыс. вагонов больше против 2010 г.), строительных — 11,4% (на 3,5 тыс. вагонов больше, чем в 2010-м), промсырья - 36,4% (на 557 вагонов больше).

- В результате, по итогам 5-ти месяцев Южная вышла в плюс по большинству показателей...

- За 5 месяца 2011 года отправление грузов к плану увеличено на 1,7%, к 20 10 г. - на 3,3 %, по пассажирообороту - на 1,8% и 1,9% соответственно, объем произведенной продукции вырос на 7,1% и 11,5%. Рентабельность перевозок составила 13,9 %, что выше запланированной на 7,7%.

От всех видов деятельности было получено 2765,7 млн.грн. доходов - это на 7,3% больше плана. Чистая прибыль составила 18,2 млн. грн. - плановый показатель.

- ЮЖД известна своими культурными проектами. Строительство спортивного стадиона в Солнечном, шефство над Малой Южной, музыкальные вечера на вокзале, трубач в часовой башне...

— Мы действительно активно участвуем в общественной жизни Слобожанщины: духовной, культурной, спортивной. Что касается спортивно-оздоровительного комплекса близ дорожного детского лагеря «Солнечный», то его строительство проводится в рамках подготовки к Евро-2012. В «Солнечном» будет тренировочная база для лучших футбольных команд Европы. После окончания чемпионата этот комплекс станет одним из спортивных и культурных центров не только нашего региона, но и всей Украины. Например, бассейн комплекса мы планируем использовать для создания «Театра на воде». Вы, наверное, знаете, что воспитанницы харьковской школы «Локомотив» сегодня являются лидерами украинского синхронного плавания, неоднократными призерами чемпионатов мира и Европы, участницами Олимпийских игр. За их успехами стоит огромный, тяжелейший труд. Понятно, что после ухода из большого спорта желание заниматься любимым делом у девушек не исчезнет. Уверен, что в этом театре всегда будет аншлаг, — такой же, как на нашей традиционной «Ёлке на воде», празднике с участием ведущих мастеров синхронного плавания, который мы ежегодно проводим в дни зимних каникул.

Будет востребован и наш современный стадион, строительство которого сейчас на завершающей стадии. Поле, раздевалки, душевые, обустроены по самым современным технологиям, плюс рядом замечательная гостиница на 85 номеров.

Неузнаваемо изменилась за последнее десятилетие и детская дорога. Проведена коренная реконструкция, внедрены самые современные технические устройства, которые пока в новинку и для «больших» железных дорог, открыты музей истории дороги, учебный полигон... Малая Южная бессменно, семь раз подряд, побеждает в отраслевом смотре-конкурсе на лучшую детскую железную дорогу Украины. А около 80-85% выпускников Малой Южной приходят учиться в железнодорожные учебные заведения.

Что касается музыки, то вокзал Харьков-Пассажирский, - пожалуй, самый «музыкальный» железнодорожный вокзал, причем не только в Украине. Здесь выступал даже симфонический оркестр Харьковской филармонии. При этом уже несколько лет каждый день в Северном терминале вокзала играет классику профессиональная пианистка (рояль установлен на балконе зала ожидания). А с апреля нынешнего года трубач, тоже профессиональный музыкант, извещает пассажиров и харьковчан о наступлении полдня. На Привокзальной площади тоже звучит музыка — после проведенной реконструкции здесь появился музыкальный фонтан.

Впрочем, нельзя сказать, что у нас особенный только один харьковский вокзал. За последние десять лет многие из них стали с «изюминкой». Например, на вокзале в Чугуеве – родине нашего великого земляка Ильи Репина – в зале ожидания мы создали картинную галерею из ста репродукций этого замечательного живописца. На специальном плазменном экране демонстрируются ролики о его жизни и деятельности. Или возьмём Сумщину — вокзалы на маленьких станциях Веринский Завод, Гуты, Рябушки... Мы реконструировали их в стиле ретро, восстановили первозданный вид начала прошлого века. И сейчас туда приезжают пассажиры, чтобы познакомиться с историей, посмотреть, какая была мебель, шторы, печи изразцовые, лавочки…

На каждой станции есть стенды с историческими справками, когда станция основана, почему так названа, обязательно фотографии выдающихся людей и икона Николая Чудотворца – покровителя путешественников.

Елена Кузнецова (УНИАН)