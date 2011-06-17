Железнодорожники с начала года капитально отремонтировали более 322 км пути

По состоянию на 17 июня текущего года железнодорожники капитально отремонтировали 322,4 км пути и модернизировали 228,5 км пути.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, также осуществлен средний ремонт 336,8 км и комплексно-оздоровительный ремонт 371,2 км пути.

Одновременно железнодорожники ремонтируют стрелочные переводы: с начала года заменены на новые 288 комплектов стрелочных переводов и выполнен средний ремонт 158 комплектов.

Напомним, всего в 2011 году запланировано капитально отремонтировать 776 км путей, модернизировать 445,3 км и заменить на новые 775 комплектов стрелочных переводов.