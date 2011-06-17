Из пиратского плена освобождено судно "Susan K", на котором четверо украинцев

Из пиратского плена освобождено судно „Susan K”, в состав экипажа которого входят четверо граждан Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александра ДИКУСАРОВА.

Ссылаясь на данные Генерального консульства Украины в Гамбурге, А.ДИКУСАРОВ информировал, что судно „Susan K” (флаг Антигуа и Барбуда), судовладелец - компания „Nimmrich & Prahm Bereederung Gmbh & Co.KG” (ФРГ), было освобождено 16 июня.

В данное время судно следует в безопасный порт, состояние здоровья моряков удовлетворительное.

Дело находится на особом контроле в Генконсульстве Украины в Гамбурге и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, судно „Susan K” было захвачено сомалийскими пиратами 8 апреля в восточной части Аденского залива

Экипаж судна состоит из 10 человек – четверо граждан Украины и шестеро филиппинцев.