КМУ предоставил госгарантии «Укравтодору» по кредитам не более 3 млрд. грн.

Кабинет Министров Украины постановлением от 6 июня 2011 № 634 утвердил Порядок и условия предоставления в 2011 году государственных гарантий по обязательствам Государственной службы автомобильных дорог (Укравтодор).

Текст документа размещен на сайте КМУ.

Согласно документу, государственные гарантии предоставляются в пределах общего объема, установленного Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год", в случае, когда размер обязательств по возврату займов не превышает 3 млрд. гривен.

Заимствования используются для финансирования строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования и приобретения дорожной техники и оборудования для дочерних предприятий ОАО "Государственная акционерная компания" Автомобильные дороги Украины ".

Перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования, финансирование которых осуществляется за счет заимствований, утверждается распоряжением Кабинета министров Украины.

«Укравтодор» обязан подавать Минфину информацию, необходимую для проведения мониторинга способности службы выполнять обязательства по заимствованиям.

Напомним, в 2010 г. Кабинет министров Украины предоставил государственные гарантии «Укравтодору» в случае, если размер обязательств по возврату заимствований не превышает 3,5 млрд. гривен.