«Белавиа» спустя четыре года возобновила авиасообщение между Минском и Симферополем

18:19, 17 июня 2011
Транспорт/Связь
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Национальная авиакомпания Беларуси - «Белавиа» - с 17 июня начала выполнять рейсы из Минска в Симферополь и обратно, которые были прекращены четыре года назад по экономическим причинам.

Как передает корреспондент УНИАН, первый самолет с более 90 пассажирами приземлился в симферопольском аэропорту сегодня днем.

«Боинги 737-500» будут летать из столицы Беларуси в административный центр Крыма дважды в неделю - во вторник и пятницу. Время в пути составит 1 час 50 минут.

Рейсы запустили пока на летний период, вместе с тем, «Белавиа» допускает возможность круглогодичных полетов в Симферополь. «Если будет большой спрос, а туристические компании двух стран нарастят конструктивные деловые отношения», - уточнил начальник службы маркетинга белорусской авиакомпании Дмитрий СКОРОСКОКОВ.

Министерство курортов и туризма Крыма рассчитывает на увеличение туристического потока из Беларуси. «Для нас белорусский турист важен, он занимает второе место в международном турпотоке в Крым - после россиян», - сказал первый замминистра курортного ведомства автономии Александр ЛИЕВ.

Международный аэропорт «Симферополь» предложил «Белавиа» скидку на свои услуги сроком на один год, надеясь на то, что рейс станет круглогодичным.

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