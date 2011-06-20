Делегация «Укрзализныци» в июле посетит Корею

17 июня состоялась встреча руководства «Укрзализныци» и компании «Hyundai Corporation» относительно контракта на поставки межрегиональных электропоездов Hyundai Rotem.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», стороны договорились об организации визита украинской делегации для ознакомления с работой эксплуатационного и ремонтного депо по обслуживанию электропоездов «Hyundai Rotem» в июле текущего года.

Кроме того, во время визита компания "Hyundai Rotem" сформулирует свои предложения по оказанию технической помощи в организации в Украине сервисного центра для проведения технического обслуживания межрегиональных электропоездов двойного питания производства "Hyundai Rotem" в гарантийный и послегарантийный сроки.

Как отмечается в сообщении, на встрече, в частности, присутствовал генеральный директор представительства «Hyundai Corporation» в Киеве (Украина) Юн Сук ЧОЙ.

Генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК проинформировал корейскую делегацию о том, что в Украине большое значение уделяется проектам внедрения скоростного движения и апробации новой техники корейского производства. «Очень позитивно воспринята информация о том, что производство поездов идет по плану и даже с месячным опережением графика. Внедрение скоростного движения, контракт на поставку электропоездов Hyundai Rotem стали настоящим прорывом в деятельности «Укрзализныци» на период 2011-2012 гг. Мы тщательно анализируем инфраструктуру, разделяем пассажирские и грузовые потоки, электрифицируем линии, ищем инвестиционные средства, стоим на пороге рыночной трансформации железнодорожного транспорта. В целом «Укрзализныця» потратит около 800 млн. долларов на проекты внедрения скоростного движения», - сказал В.КОЗАК.

Как отмечается в сообщении, в ходе встречи «Укрзализныця» попросила дать четкую информацию по ряду вопросов, в частности, предоставить предложения со стороны корейской стороны по сделке на сервисное обслуживание и на поставку необходимых запасных частей и материалов на 5 лет с последующей пролонгацией; а также — информацию о договоре между "Hyundai Rotem" и ОАО "Ижевский радиозавод» на поставку системы безопасности «КЛУБ-У» для межрегиональных электропоездов.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 г. Южная железная дорога подписала контракт с компанией "Hyundai Corporation» на поставку 10 новых межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации для внедрения в Украине скоростного железнодорожного движения. В соответствии с контрактом, 6 электропоездов будут поставлены до Евро-2012, еще 4 – после проведения чемпионата. Поезда будут способны развивать скорость до 160 км/ч, что является первым шагом на пути внедрения высокоскоростного пассажирского движения в Украине.