ОМТП намерен увеличить чистую прибыль почти на 9%

ГП «Одесский морской торговый порт» рассчитывает в этом году увеличить чистую прибыль на 33,4 млн. грн. (почти 9%) - до 413,4 млн. грн., по сравнению с 2010 г.

Как сообщили УНИАН в порту, это предусмотрено распоряжением Кабинета министров Украины № 527-Р от 9 июня 2011 г., которым утвержден финансовый план ГП «Одесский морской торговый порт» на нынешний год.

Согласно плану, грузооборот порта составит 31 млн. тонн (+6,3 млн. т. к результату 2010 г.), отчисления в госбюджет - 297,4 млн. грн. (+22 млн. грн).

Как отмечается в сообщении, проект финансового плана ГП «ОМТП» на 2011 г. был направлен в Министерство транспорта и связи Украины в апреле прошлого года. Документ корректировался по требованию вышестоящих инстанций семь раз. Последняя корректировка была сделана в марте 2011 г.

Как сообщал УНИАН, по итогам I полугодия ГП «Одесский морской торговый порт» ожидает получить чистую прибыль на уровне 205 млн. грн, что на 25 млн. грн. больше, чем в I полугодии 2010 г., и на 1,5 млн. грн. больше установленного плана.

Справка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 метров, осадкой до 11,5 метров. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих и 25 млн. тонн наливных грузов в год.