Украина заинтересована в совместных проектах с Китаем в авиастроении - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина заинтересована в совместных проектах с Китаем в отрасли авиастроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время украинско-китайских переговоров в расширенном составе, которые проходят в Киеве под руководством В.ЯНУКОВИЧА и главы Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что есть хорошие перспективы украинско-китайского сотрудничества в отрасли авиастроения. Он напомнил, что с украинской стороны партнером в этой отрасли является государственное предприятие «Антонов».

По мнению Президента, Украина и Китай могли бы заняться совместной разработкой большого и среднего транспортных самолетов, разработкой турбореактивного транспортного самолета, а также совместно производить самолеты Ан-70, Ан-148 и Ан-158. В.ЯНУКОВИЧ предложил поручить правительствам обеих стран разработать для дальнейшего рассмотрения эти вопросы.