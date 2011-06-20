"ГПК-украина" строит терминал «Карантинный мол» в Одесском порту

17 июня 2011г. компания "ГПК-Украина" приступила к реализации своей части проекта "Карантинный мол" на территории ГП "Одесский морской торговый порт».

Об этом УНИАН сообщили в порту.

Согласно сообщению, подрядчик строительства - немецкая компания "Дж. Мёбиус".

Напомним, для реализации своей части проекта «Карантинный мол» инвестор привлекает кредит в размере 40 млн. евро у дочерней структуры Всемирного банка - компании IFC. Подрядчик строительства был выбран по результатам тендера.

По информации руководства порта, первую очередь строительства планируется полностью завершить уже в середине 2012 года.

Ввод первой очереди терминала «Карантинный мол» позволит Одесскому порту принимать современные суда-контейнеровозы повышенной емкости, довести пропускную способность терминала на Карантинном молу до 850 тыс. TEU в год.

Как сообщал УНИАН, строительство глубоководного контейнерного терминала «Карантинный мол» является проектом программы развития Одесского порта до 2015 года. 10 апреля 2010 г. в основание нового терминала была забита первая свая. Строительство производственного объекта на паритетных началах ведут Одесский порт и инвестор - компания «ГПК-Украина», выигравшая соответствующий тендер.

Портом освоено 350 млн. грн. собственных вложений при общей сметной стоимости проекта 4,5 млрд. грн. Новый терминал планируется создать на намывных территориях площадью 19 га, длина его причальной стенки должна составлять 650 м с глубиной у кордона 15 м.