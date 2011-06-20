Украина и Китай заключили кредитное соглашение по проекту «Воздушный экспресс»

В Киеве подписано кредитное соглашение между ГП «Дирекция по строительству и управлению национальным проектом «Воздушный экспресс» и другими инфраструктурными объектами Киевского региона и Экспортно-импортным банком Китая.

Как сообщает пресс-служба главы Президента Украины, соглашение подписано в присутствии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ходе государственного визита в Украину лидера КНР главы обоих государств подписали Совместную декларацию об установлении и развитии отношений стратегического партнерства между Украиной и Китаем.

Справка УНИАН. 18 апреля 2011 г. в Пекине (Китай) подписано соглашение между Экспортно-импортным банком Китая и украинской стороной о строительстве скоростной железнодорожной ветви между Киевом и международным аэропортом "Борисполь" (Воздушный экспресс) и сооружении объектов инфраструктуры Киевской области (в рамках подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева) на сумму 2 млрд. дол.

В рамках реализации национального проекта 5 апреля с.г. было зарегистрировано государственное предприятие "Дирекция по строительству и управлению национальным проектом " Воздушный экспресс" и другими инфраструктурными объектами Киевского региона".

Строительство железнодорожного пути между Киевом и аэропортом «Борисполь» планировалось начать в мае с.г. Строительство рассчитано на два года. Генподрядчик строительства - China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC) (Китайская национальная корпорация машинной индустрии и генеральных подрядов). В соответствии с технико-экономическими обоснованиями окупаемость «Воздушного экспресса» будет составлять 15 лет.