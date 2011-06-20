За загрязнение теплоходом акватории Одесского порта 1 млн. долл. заплатит банк-гарант

За загрязнение пальмовым маслом акватории Одесского порта расплатится 1 млн. долл. один из коммерческих банков, в соответствии с предоставленными Приморскому райсуду Одессы гарантийными обязательствами при рассмотрении иска о компенсации экологического ущерба.

Об этом сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, уточнив, что «Одесской межрайонной природоохранной прокуратурой сейчас предпринимаются меры по принудительному взысканию 1 млн. долл. с коммерческого банка – для компенсации материального ущерба, нанесенного акватории Одесского порта вследствие сброса в море около 20 тонн пальмового масла».

Как уточнили в облпрокуратуре, природоохранная прокуратура еще в 2008 году обратилась с исковым заявлением в интересах Госэкоинспекции по охране окружающей среды Северо-Западного региона Черного моря к судовладельческой компании о взыскании нанесенного окружающей среде вреда. Приморский райсуд полностью удовлетворил требования прокуратуры и обязал судовладельца выплатить заявленную сумму в качестве компенсации ущерба.

Однако коммерческий банк, выступавший в суде третьим лицом по делу на стороне ответчика, взял на себя гарантийные обязательства и подал апелляционную жалобу, обоснованность которой длительное время исследовалась при подготовке рассмотрения дела в апелляционной инстанции.

Всесторонне изучив документы, Апелляционной суд Одесской области, наконец, постановил решение - отклонить апелляционную жалобу банка-гаранта, оставив без изменений решение Приморского райсуда.

В облпрокуратуре напомнили, что разлив пальмового масла произошел вследствие разрыва технологического напорного рукава на либерийском теплоходе «Taipan».