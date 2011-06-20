РЖД намерены купить 50% плюс 1 акция польской PKP Cargo

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) интересуется покупкой контрольного пакета в грузовом национальном перевозчике Польши PKP Cargo, сообщил РИА Новости источник в РЖД.

Ранее польский концерн PKP SA объявил о планах продажи 50% плюс одна акция PKP Cargo стратегическому инвестору.

"У РЖД есть интерес к этому активу, мы о нем говорим", - сказал собеседник агентства.

По его данным, конкурс по продаже PKP Cargo пока не объявлен. "Они (польская сторона - ред.) пока собирают предложения, кому интересен актив", - пояснил источник.

Он добавил, что РЖД могут подать заявку на участие в конкурсе по продаже PKP Cargo через одну из своих дочерних компаний.

PKP Cargo была создана в 2001 году на базе управления грузового транспорта «Польских государственных железных дорог», в ее распоряжении на конец 2010-го находятся около 2698 локомотивов и более 68 621 грузовых вагонов. В 2010 году компания перевезла 119,4 млн т грузов.

При этом PKP Cargo является крупнейшим перевозчиком в Польше (56% рынка) и вторым по величине — в ЕС после Deutsche Bahn.

По материалам росиийских СМИ