“Укрзализныця” учла пожелания работников по созданию автоматизированной системы отбора поездных бригад

“Укрзализныця” учла пожелания работников относительно внедрения автоматизированной системы отбора поездных бригад, которая будет внедрена с 1 июля т.г. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства.

Согласно сообщению, внедрение автоматизированной системы подбора поездных бригад вызывало определенные споры в трудовых коллективах. С целью урегулирования и обсуждения с председателями профсоюзных комитетов всех проблемных вопросов, 15 июня Советом профсоюза было проведено совещание при участии руководства пассажирского управления "Укрзализныци". Во время мероприятия представители профсоюзных организации железных дорог выразили свои замечания и предложения относительно внедрения новой системы. Все конструктивные замечания, которые поступили от проводников, были приняты во внимание, отмечается в сообщении. Для примера, отныне АС ФПБ при формировании поездных бригад включает супругов в одну бригаду. Также автоматизированная система будет работать таким образом, чтобы при распределении были учтены социальные интересы работников и др.

«Мы изучили все предложения проводников, учтем конструктивные замечания. Однако заявляю: предвзятое и откровенное негативное отношение небольшой группы людей не будет причиной для отказа от введения в действие системы в целом», - подчеркнул генеральный директор "Укрзализныци" Владимир КОЗАК.

В целом, автоматизированная система вводится для беспристрастного отбора кандидатов на работу, совершенствования процесса расстановки работников поездных бригад, улучшения трудовой дисциплины и квалификационного уровня обслуживающего персонала пассажирского хозяйства.

В.КОЗАК выразил четкое убеждение, что внедрение автоматизированной системы является необходимым современным инструментом эффективного управления персоналом железных дорог. «Считаю, что у большинства проводников, которые годами не могли попасть на так называемые «престижные маршруты», появится, наконец, шанс поработать на любом рейсе, в том числе и международном. Понимаю, что подобные изменения обязательно вызовут неудовлетворение, прежде всего, со стороны тех, кто годами выстраивал схемы работы на определенных маршрутах. Для таких проводников введение автоматизированной системы – конечно, разрушительная новация. Однако для железной дороги в целом, а также для простых проводников – это шаг для равных условий труда и равных возможностей. Более того, мы разработали эту систему по многочисленным просьбам пассажиров и самих проводников», - отметил В.КОЗАК.

Напомним, с 1 июля 2011 года «Укрзализныця» внедряет автоматизированную систему формирования поездных бригад (АС ФПБ).

Предусмотрено, что автоматизированная система будет выбирать кандидатов из сформированного кадрового резерва и будет формировать бригады проводников на тот или другой маршрут. Кроме того, через определенный промежуток времени в автоматическом режиме будет происходить ротация поездных бригад. Система уже работает в тестовом режиме с 1 июня 2011 года.