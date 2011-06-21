Авиакатастрофа в России. Погибли 44 человека, госпитализированы - 8

Ту-134А-3 авиакомпании "РусЭйр", вылетевший из Москвы в 22.30 мск понедельника, жестко сел на автотрассу в километре от аэропорта Петрозаводска, фюзеляж при этом развалился. Число погибших в катастрофе самолета составило, по данным МЧС, 44 человека. По уточненным данным, всего на борту находились 52 человека. Восемь человек госпитализированы в тяжелом состоянии.

"Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы: человеческий фактор, то есть ошибка пилота или наземных служб аэропорта; сложные метеоусловия; а также технические неисправности воздушного судна или оборудования аэропорта и другие", - сказано в сообщении. Ранее в качестве одной из версий ЧП называлось отключение светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает СК, сейчас продолжается осмотр места происшествия. "Разброс фрагментов самолета составляет не менее 300 метров. Обнаружен и изъят бортовой самописец. В аэропорту Петрозаводска изъяты записи переговоров наземных служб с экипажем самолета, запрошены данные метеоусловий. В аэропорту "Домодедово" в Москве следователи главного следственного управления /ГСУ/ изъяли необходимую документацию, а также образцы топлива", - отмечает ведомство.

ГСУ СК расследует уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 263 УК РФ /нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц/. Максимальная санкция за это преступление - семь лет заключения, передает ПРАЙМ-ТАСС.