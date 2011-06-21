Москва. Следственный комитет России рассматривает три версии авиакатастрофы Ту-134 в Карелии.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы: человеческий фактор, то есть ошибка пилота или наземных служб аэропорта, сложные метеоусловия, а также технические неисправности воздушного судна или оборудования аэропорта и другие», - говорится в сообщении.

Продолжается осмотр места происшествия. Разброс фрагментов самолета составляет не менее 300 м. Обнаружен и изъят бортовой самописец. В аэропорту Петрозаводска изъяты записи переговоров наземных служб с экипажем самолета, запрошены данные метеоусловий.

В аэропорту Домодедово в Москве следователи изъяли необходимую документацию, а также образцы топлива.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. Для идентификации тел и фрагментов тел погибших назначаются генетические экспертизы.

Как сообщили УНИАН в правительстве Карелии, родственникам пассажиров и экипажа разбившегося под Петрозаводском самолета будет оказана помощь - семьи погибших получат по 1 млн. руб. (около 35 тыс. долларов), пострадавшие получат по 500 тыс. руб. (18,5 тыс. долларов).

По информации МЧС РФ, для опознания 33 из 44 погибших в авиакатастрофе потребуется экспертиза ДНК.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 21 июня самолет Ту-134, следувавший по маршруту Домодедово - Петрозаводск, упал при заходе на посадку. Погибли 44 человека, 8 пострадали. Среди погибших двое граждан Украины.