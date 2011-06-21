«Укравтодор» в этом году планирует выставить на концессионный конкурс 2-3 автодороги

«Укравтодор» в этом году рассчитывает выставить на концессионный конкурс 2-3 автодороги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера журналистам заместитель главы «Укравтодора» Евгений ПРУСЕНКО.

«Мы постараемся в этом году провести концессионные конкурсы по двум-трем объектам», - сказал он.

По словам замглавы «Укравтодора», речь идет о направлениях из Киева в Крым и к границе с Российской Федерацией — участки, на которых должна быть максимальная интенсивность движения. «Это Харьков-Щербаковка — по новому направлению, которая примкнет к дороге Харьков-Краснодар-Перещепино-Новомосковск, - по сути, у нас тогда будет дорога первой категории от границы с РФ аж до Днепропетровская, - это 49,9 км. Далее мы отрабатываем вопрос Ульяновка-Николаев-Херсон-Красноперекопск-Симферополь — то есть направление Киев-Крым, и третья — это от Новомосковска до Симферополя», - сказал Е.ПРУСЕНКО.

Он отметил, что заинтересованность в концессии выразили компании из Франции, Испании, Индии, Израиля, Люксембурга. «Это основные. Кстати, это компании которые за свою жизнь построили множество концессионных дорог», - сказал замглавы «Укравтодора», уточнив, что платные концессионные дороги строятся возле существующих бесплатных.

Как напомнил он, в Украине уже реализуется концессионный объект — дорога Львов-Броды. «Конечно, Львов-Броды — само собой, работы идут», - отметил он.

По словам Е.ПРУСЕНКО, в условиях Украины плата за проезд концессионной дорогой предположительно может составить 30 коп./км для легкового автомобиля и 1 грн. - для грузового.

Как сообщал УНИАН, в конце 2010 г. стало известно, что несколько иностранных компаний заинтересованы в строительстве концессионных дорог в Украине. В частности, появилась информация, что иностранная компания Gerlux Group S.A. (Люксембург) заинтересована в таких объектах, как строительство автодорог Львов - Тернополь -Винница - Умань - Знаменка - Днепропетровск, Одесса - Николаев - Днепропетровск, Красноперекопск - Джанкой - Керчь, Херсон - Новоазовск и южной Трансъевропейской магистрали Западная граница Украины (с. Косины) - Киев. Французская Vinci - второй очереди Большой кольцевой дороги (БКД) вокруг Киева, Hyindai Engineering (Южная Корея) - автодорог Броды - Ривне, Днепропетровск - Запорожье - Мелитополь - Джанкой - Симферополь, ITNL (Индия) - автодороги Ульяновск - Николаев - Херсон - Красноперекопск — Симферополь; Bouygues (Франция) - Одесса - Рени и КПП «Щербаковка» - Харьков, Strabag (Австрия) - первой очереди БКД вокруг Киева. Кроме того, в строительстве на условиях концессии дороги Львов-Броды заинтересовано украинское ОАО «ВНК Розточчя СТ».

Глава «Укравтодра» Владимир ДЕМИШКАН тогда сообщил, что в ведомство обратилось несколько компаний относительно строительства платных дорог. При этом он выделил индийскую ITNL, отметив, что она готова уже в феврале 2011 г. выделить средства на разработку ТЭО по строительству заинтересовавших ее объектов. По словам главы «Укравтодора», в частности, ITNL заинтересована в строительстве дороги Львов-Луганск и Керченского моста на условиях концессии, а также Большой кольцевой дороги вокруг Киева.