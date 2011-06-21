Строительство железной дороги между Борисполем и Киевом начнется через несколько недель — Каськив

Строительство скоростной железной дороги между аэропортом "Борисполь" и Киевом начнется через несколько недель.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами со ссылкой на главу агентства Владислава КАСЬКИВА.

«Между Украиной и Китаем подписаны финальные документы относительно базового национального проекта «Воздушный экспресс», строительство скоростного железнодорожного сообщения между аэропортом "Борисполь" и Киевом уже должно начаться в ближайшие недели. Кроме этого, заключены рамочные договоренности о льготном кредитовании строительства инфраструктурных объектов Киевщины, в частности, Киевской окружной», - сказал В.КАСЬКИВ.

Он отметил, что условия, на которых подписано соглашение о строительстве «Воздушного экспресса», стали значительно выгоднее, чем стартовые позиции, в частности, подрядчиком строительства будет китайская компания, а в качестве субподрядчиков выступят отечественные, украинские компании.

«Условия, на которых мы подписали договор ночью два дня назад, они намного лучше, чем те рамочные, стартовые позиции, с которых мы начинали в сентябре. Улучшена процентная ставка, улучшены условия кредитования и теперь мы можем четко сказать, что более половины средств будут потреблены украинской экономикой, украинскими подрядчиками. Мы полностью застраховались от всяких проявлений коррупции - сама китайская компания является генеральным подрядчиком, будет проводить все тендеры», - отметил В.КАСЬКИВ.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля 2011 г. в Пекине (Китай) подписано соглашение между Экспортно-импортным банком Китая и украинской стороной по строительству скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом "Борисполь" (Воздушный экспресс) и сооружению объектов инфраструктуры Киевской области (в рамках подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева) на сумму 2 млрд. долл.

В рамках реализации национального проекта 5 апреля т.г. было зарегистрировано государственное предприятие "Дирекция по строительству и управлению национальным проектом "Воздушный экспресс" и другими инфраструктурными объектами Киевского региона".

Строительство железнодорожного пути между Киевом и аэропортом «Борисполь» планировалось начать в мае т.г. Строительство рассчитано на срок до двух лет. Генподрядчик строительства - China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC) (Китайская национальная корпорация машинной индустрии и генеральных подрядов). В соответствии с технико-экономическими обоснованиями, окупаемость «Воздушного экспресса» составит 15 лет.

Справка УНИАН. В марте т.г. КМУ предоставил ГП «Международный аэропорт «Борисполь» государственную гарантию на 2011 год для реализации проекта организации железнодорожного сообщения с Киевом в размере 372 млн. 313,538 тыс. долларов США. Ориентировочные показатели ТЭО, утвержденного КМУ 28 марта 2011 г., которые подлежат уточнению при утверждении проекта строительства: длина маршрута - 37,4 км, время движения электропоезда на маршруте - 41 минута, количество остановочных пунктов - 2, путепроводов - 3, протяженность ж/д экстакады - 3,5 км. Предусмотрен отвод 20,5 га земли в постоянное пользование и 9 га - во временное. Также предусмотрено строительство терминального комплекса станции Киев-Пассажирский общей площадью 10,6 тыс. кв. м. Общая сметная стоимость, определенная путем сведения расходов в текущих ценах по состоянию на 1 октября 2010 г., - 3 млрд. 270,727 млн. грн. Стоимость будет уточняться.