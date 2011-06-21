«Укравтодор» в 2011 году направит на дорожные работы свыше 8 млрд. грн.

«Укравтодор» в этом году на дорожные работы направит свыше 8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера сообщил журналистам заместитель главы «Укравтодора» Евгений ПРУСЕНКО.

«Укравтодор» в этом году на дорожные работ использует 8,187 млрд. грн., еще 4,277 млрд. грн. - на погашение долговых обязательств по ранее полученным кредитам, плюс есть разрешение Кабинета министров привлечь кредиты под госгарантии на сумму 3 млрд. грн. Вот это все позволит нам открыть движение на 1,5 тыс. км дорог», - сказал он.

По словам Е.ПРУСЕНКО, под госгарантии кредиты будут привлекаться на тендерной основе у российских, иностранных банков, так как у украинских банков проценты выше.

В целом «Укравтодор» до 2038 г. должен выплатить 19 млрд. грн. по кредитам, концентрация выплат приходится на 2011-2013 гг.

Как напомнил замглавы «Укравтодора», в 2010 г. на дорожные работы было направлено около 7 млрд. грн., освоено 1,5 млрд. грн. кредитов международных финансовых организаций, более 3 млрд. направлено на погашение ранее привлеченных кредитов.