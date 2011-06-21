В Харьковской области объем услуг почты и связи вырос на 3%

В Харьковской области объем реализации всем потребителям услуг почты и связи по итогам января-мая 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 2,8% и составил 837,5 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Харьковской области, в том числе населению реализовано услуг почты и связи на сумму 395,7 млн. грн.

Рост объемов предоставленных услуг колеблется в границах от 102,7% (почтовая связь) до 126,4% (компьютерная связь).

Объемы предоставления доступа к сети Интернет увеличились на 26,2% (в том числе населению – на 26,1%), спрос на услуги мобильной связи вырос на 2,1% (в том числе населению – на 6,6%). При этом с начала года сократились объемы предоставленных услуг по междугородной (включая международную) – на 6,8% и городской – на 4,1% телефонной связи.

За отчетный период наибольшая доля из общей суммы доходов приходилась на услуги мобильной – 50,2%, или 420,6 млн. грн. (в том числе населению – 34,7%, или 137,2 млн. грн.), междугородной (включая международную) – 7,4%, или 62,1 млн. грн. (населению – 7,3%, или 29,0 млн. грн.) и городской – 14,1%, или 117,7 млн. грн. (населению – 21,4%, или 84,6 млн. грн.) телефонной связи.