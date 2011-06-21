В Винницкой области грузоперевозки возросли на 37%, пассажироперевозки - сократились на 0,3%

В Винницкой области в январе-мае 2011 года объемы грузоперевозок возросли на 37%, пассажироперевозок - сократились на 0,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

За январь-май 2011 транспортом области перевезено 5783,2 тыс. тонн грузов, что на 36,9% больше, чем за соответствующий период 2010 года. Грузооборот составил 8870,9 млн. т/км, что на 8,0% больше объема января-мая 2010 г. Грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 7,5%, а автомобильного транспорта - почти на четверть (на 23,2%).

Отправление грузов железнодорожным транспортом по сравнению с январем-маем 2010 г. увеличилось на 38,5%. Автомобильным (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) перевезено 1572,0 тыс. т грузов, что на 32,8% больше объема перевозок грузов в прошлом году.

За январь-май 2011 пассажирским транспортом перевезено 105,2 млн. пассажиров, что меньше на 0,3% от объемов января-мая 2010 г. Пассажирооборот составил 3274,1 млн. пасс./км, что на 0,1% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Железнодорожным транспортом за январь-май 2011 г. отправлено 13,2 млн. пассажиров, что больше соответствующего периода прошлого года на 1,1%; автомобильным транспортом (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовалось 41,1 млн. пассажиров, что на 0,1% больше объемов перевозок пассажиров в январе-мае 2010 года.

За январь-май 2011 г. городским электротранспортом перевезено 50,9 млн. пассажиров, в т.ч. троллейбусным транспортом - 26,6 млн. пассажиров, трамвайным - 24,3 млн. Количество перевезенных пассажиров городским электротранспортом и его пассажирооборот по сравнению с январем-маем 2010 г. уменьшились на 1,0%.