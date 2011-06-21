Начат ремонт эскалаторов на станциях метро «Республиканский стадион» и «Дружбы народов»

21 июня 2011 года на станции «Республиканский стадион» Куреневско-Красноармейской линии начнется капитальный ремонт эскалатора №2. Ремонт продлится до 4 августа этого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на информацию Киевского метрополитена.

Также сообщается, что 21 июня начнется капитальный ремонт эскалатора №1 на станции «Дружбы народов» Сырецко-Печерской линии. Ремонт продлится до 23 августа.

Пресс-служба напоминает, что с начала этого года были выполнены капитальные ремонты двух эскалаторов: на станции «Шулявская» – эскалатор №2 нижнего наклона и на станции «Республиканский стадион» – эскалатор №3.