«Антонов» и российская ИФК подписали контракт на поставку 10 самолетов Ан-158

Во вторник, 21 июня, Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) и российская лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) подписали твердый контракт на поставку 10 самолетов Ан-158, передает РИА Новости.

Контракт подписали генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА и генеральный директор ИФК Александр РУБЦОВ в рамках 49-го международного авиакосмического салона «Ле Бурже-2011».

Стоимость контракта по каталожным ценам составляет около 300 млн. долл.

Предполагается, что самолеты будут поставляться в страны Латинской Америки.

Самолеты будут построены для ИФК в период с 2012 по 2014 гг. на «Серийном заводе «Антонов». Отличительной особенностью этой сделки является предоставление «Антонову» большого пакета гарантий по эксплуатации и послепродажному обслуживанию.

В настоящее время ИФК сформировало портфель твердых заказов и опционов на 150 самолетов Ан-148/158 для российских и зарубежных авиакомпаний.

Напомним, Ан-158 – региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки до 99 пассажиров, созданный на базе Ан-148. В числе основных отличий Ан-158 от Ан-148: увеличение количества пассажирских мест, удлиненная на 2,5 м пассажирская кабина, увеличение объема багажных полок в пассажирской кабине, усовершенствование конструкции крыла, на 9% уменьшен расход топлива и на 12% - прямые эксплуатационные расходы.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».