Компания Wnet-Украина развернула волоконно-оптическую сеть в Киеве

Компания Wnet-Украина (ТМ «Wnet») сообщает о завершении процесса модернизации Ethernet сети в г. Киеве и вводе в эксплуатацию 5 оптоволоконных колец на скорости от 10 Гбит и выше, покрывающих весь город.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В результате модернизации киевская сеть компании Wnet в состоянии обеспечивать пропуск трафика со скоростью до 240 Гбит/с.

На данный момент киевская сеть компании Wnet имеет более 1000 км оптоволоконных линий связи и насчитывает свыше 250 точек присутствия.

Справка УНИАН. Wnet – ведущий IP-оператор, владеющий собственной IP/MPLS сетью в 20 регионах и АР Крым, имеющий точки присутствия во Франкфурте, Праге, Лондоне, Амстердаме и Москве. Под торговой маркой Wnet представляют все виды телекоммуникационных услуг: Интернет, телефонии и передачи данных.