"Телесенс" и ECB подписали контракт на развитие сервиса ECB "Play-Cricket"

Компания "Телесенс" (Украина-Англия) и Крикетный совет Англии и Уэльса (England and Wales Cricket Board (ECB)) подписали контракт на оказание услуг сопровождения и развития сервиса ECB "Play-Cricket".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

ECB является управляющим органом по крикету в Англии и Уэльсе. "Play-Cricket" – это он-лайн сеть клубов, лиг, соревнований кубков и окружных советов по крикету, являющаяся официальным источником информации и статистики по клубному крикету для всех крикетистов и поклонников данного вида спорта. Веб-страница сервиса "Play-Cricket" насчитывает более 120 миллионов посещений в год.

Справка УНИАН. Компания "Телесенс" - разработчик и поставщик программных продуктов и ИТ-услуг со штаб-квартирой в Лондоне и центром разработки в Украине, основана в 1998 году.

Крикетный совет Англии и Уэльса (England and Wales Cricket Board (ECB)) -

управляющий орган по крикету в Англии и Уэльсе.