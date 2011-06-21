Объем доходов от услуг ШПД в Украине вырос на 31%

Объем доходов от услуг широкополосного доступа в сеть Интернет (ШПД) в Украине в 1 квартале 2011 года вырос на 31% и составил 922,7 млн. грн.

Об этом говорится в результатах исследования компании iKS-Consulting, предоставленных УНИАН.

По оценкам iKS-Consulting, в Украине на 31 марта 2011 года общее количество абонентов широкополосного доступа (частных и корпоративных) составило около 3,93 миллиона, из которых 3,4 миллиона – домашние пользователи, что на 49% больше, чем на конец 1 квартала 2010 г.

На 31 марта 2011 года уровень проникновения ШПД в Украине достиг 19,3% от общей численности домохозяйств; рост показателя за квартал составил 1,8 п.п. (по сравнению с 1 кварталом 2010 года – 6,4 п.п.).

Лидером по абонентской базе по итогам 1 квартала 2011 года являлся «Укртелеком», чья абонентская база составила 1,168 млн. абонентов. Остальные игроки рынка значительно уступают лидеру по этому показателю.

Так, у находящейся на втором месте компании «ВОЛЯ» насчитывалось 440 тыс. абонентов, у занявшего третью позицию «Киевстара» в рейтинге iKS-Consulting насчитывалось 249 тыс.

Более ста тысяч абонентов имели компании «Триолан» (160 тыс.) и ТГ Vega (131 тыс.). Остальные компании в первой десятке рейтинга по числу абонентов расположились в следующем порядке: «Датагруп» (80,3 тыс. абонентов ШПД), «ТЕНЕТ» (74 тыс.), Airbites (64,8 тыс.), FREENET (60,9 тыс.), «Фрегат» (48 тыс.).

Среди крупнейших игроков рынка ШПД по объему абонбазы в течение 1 квартала 2011 года произошли незначительные изменения, в частности, «Датагруп» поднялась на 6-ю строчку Топ-10, сместив на 7-е место «ТЕНЕТ».