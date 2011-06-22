Севастополь получит 20 млн. грн. на закупку новых троллейбусов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава ГГА Владимир ЯЦУБА на совещании.

«Я благодарен за понимание проблемы Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, Министерству финансов. Город получит 20 млн. гривен на закупку новых троллейбусов», - сказал В.ЯЦУБА.

Глава города акцентировал внимание участников совещания на том, что в Севастополе троллейбус остается общественным транспортом «номер один». «Троллейбус перевозит 120 тысяч льготников, и это количество никто не сократит. Когда-то на городских маршрутах работали 250 машин, сейчас – 93. Может быть, это количество и оптимальное, но, другое дело, в каком состоянии эти машины. Обновление троллейбусного парка – острая необходимость. И мы уже сегодня, сейчас решаем эту проблему», - отметил председатель ГГА.

Останавливаясь на вопросе материальной базы коммунального предприятия «Севэлектроавтотранс», В.ЯЦУБА отметил: «Обращаюсь к тем, кто занимался этим имуществом: или отдайте, или внесите предложения по закупке новых троллейбусов для Севастополя».