«Укрзализныця» планирует создать предприятие скоростного движения

«Укрзализныця» намерена создать в своей структуре предприятие скоростного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО.

По его словам, с целью создания предприятия объявлен конкурс на его оригинальное название. «Предприятие будет заниматься подготовкой, контролем движения поездов, направлениями скоростного движения», - отметил Л.ЛОБОЙКО.

При этом на начальном этапе предприятие будет заниматься организацией скоростного движения поездов «Хюндай» в Украине, движение которых планируется запустить к Евро-2012.

По словам Л.ЛОБОЙКО, планируется также открыть филиалы предприятия в региональных центрах Украины.