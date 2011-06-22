МАК начал расшифровку «черных ящиков» с разбившегося в Карелии Ту-134

Москва. Межгосударственный авиационный (МАК) начал расшифровку «черных ящиков» с разбившегося в Карелии пассажирского самолета Ту-134.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАК.

«Все данные магнитных лент бортовых регистраторов скопированы и в настоящее время изучаются на предмет качества и полноты зарегистрированной информации. Все бортовые регистраторы в аварийном полёте были работоспособны и зарегистрировали информацию», - говорится в сообщении.

По информации официального портала органов власти Карелии, в Петрозаводске готовы принять родственников пассажиров, погибших в результате аварии самолета.

«Организовано их размещение, питание, оказание медицинской и психологической помощи. Большинство родственников погибших прибудет в Петрозаводск 22 июня», - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая группа родственников погибших уже приехала в Петрозаводск и опознано 7 погибших. Из 45 погибших возможно визуальное опознание 25 человек. В ряде случаев потребуется генетическая экспертиза, к проведению которой будут привлечены судебно-медицинские эксперты.

Глава Карелии Андрей НЕЛИДОВ подписал указ об объявлении с 22 по 24 июня дней траура в республике в связи с авиационной катастрофой.

В дни траура по всей республике приспущены государственные флаги. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры республики предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 20 июня самолет Ту-134, следовавший по маршруту Домодедово - Петрозаводск, упал при заходе на посадку. Погибли 45 человек, 7 пострадали. Среди погибших двое граждан Украины.