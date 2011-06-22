Интернет-ассоциация Украины определила топ-25 наиболее посещаемых в мае доменов

Интернет-ассоциация Украины определила топ-25 наиболее посещаемых украинскими пользователями в мае доменов.

Как сообщила в среду, 22 июня, на пресс-конференции в УНИАН глава правления Интернет-ассоциации Украины Татьяна ПОПОВА, такое социологическое исследование было сделано по заказу исследовательской компании InMind.

По информации Т.ПОПОВОЙ, в первую десятку майского рейтинга наиболее посещаемых доменов вошли такие Интернет-ресурсы как vkontakte, google, mail.ru, yandex, odnoklassniki, youtube.com, ukr.net, wikipedia.org, ex.ua, gismeteo.

По ее словам, данное социологическое исследование впервые проводилось на основе данных полученных от 5 тыс. Интернет-пользователей. Т.ПОПОВА также отметила, что увеличение количества исследуемой медиа-аудитории до 5 тыс. человек позволит расширить список сайтов, по которым определяется социально-демографический профиль украинских посетителей, и охватить исследованием практически все веб-ресурсы, интересующие рынок Интернет-рекламы. "Теперь доступны достоверные данные по посещаемости и социально-демографическому профилю украинских посетителей более чем 2 тыс. доменов и 2,5 тыс. поддоменов ежемесячно и значительно большему количеству ресурсов ежеквартально", - отметила она.

По ее словам, все участники исследования рекрутируются офф-лайн на базе ежеквартальных общенациональных опросов по изучению численности и социально-демографического профиля аудитории Интернет в Украине. Исследование основано на работе постоянно действующей репрезентативной панели Интернет-пользователей, на домашние и рабочие компьютеры которых установлено специальное программное обеспечение.

Комментируя тенденции, наблюдающиеся сегодня на рынке Т.ПОПОВА отметила, что в майском, как и в предыдущих рейтингах, на лидирующих позициях продолжают оставаться социальные сети. Она также отметила, что продолжает постепенно увеличиваться количество женщин - пользователей Интернета, а также проходит общее "взросление" украинской Интернет-аудитории.

Всего, в соответствии с информацией представителей Интернет-ассоциации Украины, количество Интернет-пользователей старше 15 лет в Украине сегодня составляет 13,9 млн. человек.

Справка УНИАН. Интернет-ассоциация Украины была создана в ноябре 2000 г. Ассоциация объединяет более 110 компаний: провайдеров, операторов связи, регистраторов доменных имен, производителя оборудования и пр.

InMind - исследовательское агентство полного цикла, представитель международной сети Factum Group в Украине.