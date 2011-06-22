На Прикарпатье объем грузоперевозок вырос на 36,4%

В Ивано-Франковской области в январе-мае 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, объемы грузовых перевозок выросли на 36,4% и составили 2 806,5 тыс. т.

Как сообщили УНИАН в главном управлении статистики в Ивано-Франковской области на протяжении января-мая 2011 года грузооборот увеличился на 19,8%, по сравнению с январем-маем прошлого года, и составил 819,5 млн.т.км. Объемы грузоперевозок автотранспортом за данный период выросли на 15,3%, железной дорогой - на 56,2%.

Услугами автомобильного, железнодорожного, авиационного и троллейбусного транспорта на протяжении января-мая 2011 года воспользовались 42,9 млн. пассажиров, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за этот период перевезено автомобильным транспортом - 74,3%, или 31,9 млн. пассажиров.

В общем объеме грузоперевозок автотранспортом доля предпринимателей-физических лиц составила 39,2%, пассажирских перевозок - 74,5%.