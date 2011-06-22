В Днепропетровской области объем грузоперевозок вырос на 3,1%

В Днепропетровской области за 5 месяцев 2011 г. объем грузоперевозок вырос относительно 5 месяцев 2010 г. на 3,1% - до 42,9 млн. тонн. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Грузооборот за указанный период увеличился на 11,1% и составил 15,6 млрд. т/км.

Железнодорожным транспортом за январь-май доставлено 38,7 млн. тонн грузов, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2010 г. При этом грузооборот вырос на 12,2% – до 14,8 млрд. т/км.

В частности, выросли объемы перевозок цемента (в 1,8 раза), лесных грузов (на 11,1%), железной и марганцевой руды (на 8,1%), химических и минеральных удобрений (на 4,7%).

Юридическими и физическими лицами-предпринимателями, на коммерческой основе работающими на рынке автомобильного транспорта, перевезено 4,06 млн. тонн грузов, что на 2% больше показателя за январь-май 2010 г. Объем грузооборота сократился на 5,5% - до 792,1 млн. т/км.

Авиационный транспорт региона сократил относительно 5 месяцев 2010 г. объемы перевозок на 10,2% - до 1,2 тыс. тонн грузов. При этом из-за увеличения среднего расстояния перевозки 1 т грузов грузооборот авиации увеличился на 40% и составил 6,5 млн. т/км.

Объемы грузоперевозок водным транспортом региона сократились относительно января-мая 2010 г. на 35,3% - до 98,8 тыс. тонн. Грузооборот уменьшился на 74,5% - до 5,8 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Днепропетровской области за 2010 г. объем грузоперевозок вырос относительно 2009 г. на 15,5% - до 101,409 млн. тонн.