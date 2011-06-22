Российская "Вим-Авиа" открыла рейс из Москвы в Крым
15:34, 22 июня 2011Транспорт/Связь
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Российская авиакомпания "Вим-Авиа" с 17 июня открыла рейс по маршруту "Москва - Симферополь" и обратно.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
Полеты из столицы России будут выполняться на воздушных судах "Боинг 757-200" из аэропорта «Домодедово» четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам.
"Вим-Авиа" создана осенью 2002 года, в настоящее время ее флот насчитывает 11 самолетов "Боинг".
Как сообщал УНИАН, ранее, 16 июня, российская лоу-кост компания "Авианова" начала полеты из Москвы в Симферополь (Крым).
Рейсы выполняются четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и субботам.
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