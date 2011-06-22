В Николаевской области перевозка грузов выросла на 6,5%

В январе-мае текущего года в Николаевской области автотранспортными операторами перевезено 2 млн. 166,5 тыс. тонн грузов (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями), что на 6,5% больше, чем в январе-мае 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Согласно сообщению, перевозки грузов другими видами транспорта в области за отчетный период не осуществлялись. Грузооборот за январь-май т.г. составил 380,5 млн. т/км, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2010 г.

На причалах торговых портов и других предприятий области обработано 9,6 млн. тонн грузов, что на 3,9% меньше, чем за январь-май 2010 года. За 5 месяцев т.г. обработано 961 судно, из них 901 – зарубежное и инфрахт.

Также сообщается, что услугами автомобильного, водного и электротранспорта в области в январе-мае т.г. воспользовались 59,5 млн. пассажиров, пассажирооборот составил 657,1 млн. пасс./км, что, соответственно, на 1,2% больше и на 6,1% меньше, чем в январе-мае 2010 года.